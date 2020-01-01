الجيش الصيني يحصل على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد فيروس كورونا

جهينة نيوز:

حصل الجيش الصيني على الضوء الأخضر لاستخدام لقاح ضد فيروس كورونا تم تطويره مع وحدة أبحاث عسكرية، بعدما أثبتت التجارب السريرية أنه آمن وفعال إلى حد ما.

وقالت شركة «كانسينو بيولوجيكس» حسب موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن اللقاح الذي يُطلق عليه اسم «أيه. دي. 5- إن. كوف» هو أحد ثمانية لقاحات تطورها شركات صينية وباحثون حصلت على موافقة لتجربتها على البشر للوقاية من المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا، كما حصل اللقاح على الموافقة لتجربته على البشر في كندا.

وأوضحت كانسينو أن اللجنة العسكرية المركزية الصينية صادقت على استخدام الجيش للقاح في 25 حزيران لمدة سنة، واللقاح من تطوير كانسينو ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

وأضافت الشركة: «يقتصر استخدام «أيه. دي. 5-إن. كوف» حالياً على الاستخدام العسكري، ولا يمكن توسيع استخدامه من دون الحصول على موافقة إدارة الدعم اللوجيستي»، في إشارة إلى الإدارة التابعة للجنة العسكرية المركزية التي وافقت على استخدام اللقاح.

ولفتت الشركة إلى أن المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية أظهرتا أن اللقاح لديه القدرة على منع الإصابة بالأمراض التي يسببها فيروس كورونا والتي أودت بحياة نصف مليون شخص في أنحاء العالم، لكن لا يمكن ضمان نجاحه تجارياً.

ولم يحصل أي لقاح بعد على الموافقة للاستخدام التجاري للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن يوجد 12 لقاحاً من أكثر من 100 في أنحاء العالم يجري اختبارها على البشر.