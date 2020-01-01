الصين ترد بالمثل، وتفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الصينة عن خططها لفرض قيود على منح تأشيرات لعدد من المسؤولين الأمريكيين، وذلك بسبب ما أسمته بـ(السلوك الفاضح) إزاء ملف منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وفي هذا السياق اتهم المتحدث باسم الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأثنين، الولايات المتحدة بمحاولة الحيلولة دون تبني حكومة بكين تشريع الأمن القومي لهونغ كونغ من خلال فرض عقوبات على مسؤولين صينيين، مشدداً على أن هذه السياسة لن تنجح.

وأضاف: (رداً على ذلك، قررت الصين فرض قيود على منح التأشيرات إلى مواطنين أمريكيين يمارسون سلوكاً فاضحاً في المسائل المتعلقة بهونغ كونغ)، فيما لم يكشف عن أسماء هولاء المشمولين بالعقوبات الصينية الجديدة.

ودعا تشاو لي الولايات المتحدة إلى الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، محذراً من أن بلاده ستتخذ إجراءات رد قوية إذا استمرت واشنطن في اتباع هذا النهج، ومُعرباً عن نية بكين رفع دعوى قضائية ضد مشروع القانون الذي صادق عليه الأسبوع الماضي مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي يقضي بفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطين في دعم جهود الحد من حقوق سكان هونغ كونغ.

وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أعلن الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، ممن تعتبرهم واشنطن مسؤولين أو متورطين في تقويض درجة الحكم الذاتي التي تحظى بها هونغ كونغ.

مُتابعة..