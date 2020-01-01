لافروف: لست مصاباً بالـ"كورونا" وأعمل من مكتبي

جهينة نيوز:

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه ليس مصاباً بالـ"كورونا"، مشيراً إلى أنه يخضع لاختبار الكشف عن كوفيد-19 مرات عدة في الأسبوع.

وفي معرض رده على سؤال عمّا إذا كان تعرض للمرض، قال لافروف في حديث صحفي: الرب حماني حتى الآن.

وأكد الوزير أن موظفي الخارجية الروسية يتقيدون بكل الإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية الروسية، بما فيها التوصية الخاصة بالعمل من المنازل، موضحاً أنه شخصياً لا يلتزم بهذا النوع من العمل.

وقال: يتعين علي أن أتابع سير العمل في الوزارة من خلال الحضور الشخصي.. أشتغل في مكتبي، مثل الآخرين، مضيفاً: أنا تحت المراقبة ولا أجتمع مع عدد كبير من الناس، ونخضع بانتظام للفحوص مرات عدّة أسبوعياً، ولدينا كل معدات الحماية الشخصية لزوار الوزارة، غير أن عددهم تقلص في الفترة الأخيرة، حيث نحاول حل معظم المسائل عبر الهاتف.