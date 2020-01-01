إيران تُعلق على اعتقال عناصر من "حزب الله" في العراق

جهينة نيوز:

علقت وزارة الخارجية الإيرانية للمرة الأولى على اعتقال السلطات العراقية لأفراد من كتائب "حزب الله العراق" في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عباس موسوي" خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأثنين، إن اعتقال السلطات العراقية لأفراد من كتائب حزب الله العراقية هو شأن عراقي داخلي، وأن إيران لا تتدخل بشؤون العراق الداخلية.

وأوضح موسوي أن "الحشد الشعبي" قوة وطنية عراقية تكونت برأي من المسؤولين والمرجعيات في العراق، وتحولت إلى قوة عسكرية رسمية في العراق، معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة العراقية على تجاوز العقبات وإدارة القضايا الداخلية على أفضل نحو، والدفع بالعراق نحو الاستقرار والهدوء والأمن المطلوب.

يذكر أن قوة من مكافحة الإرهاب داهمت فجر يوم الجمعة، مقراً لكتائب حزب الله العراقي في إحدى مزارع الدورة جنوبي العاصمة بغداد، واعتقلت عدداً من قادتها، ما أثار غضب قادة من الحشد الشعبي