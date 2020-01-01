3 أعراض جديدة تضاف إلى أعراض "كوفيد-19" تعرف عليها!

جهينة نيوز:

حصد فيروس كورونا الجديد الكثير من الأرواح حول العالم، ويحاول العلماء تحديد أعراضه الأساسية باستمرار وجعل الناس على اطلاع بكل التحديثات من أجل توخي المزيد من الحذر.

وما يزال هناك الكثير مما لا يعرفه العلماء والباحثون حول هذا الفيروس القاتل، من ذل الأعراض الأقل شيوعا، والتي قد يتجاهلها الكثيرون.

وتختلف أعراض الفيروس بشكل كبير، تتراوح من درجة حرارة معتدلة إلى صعوبة في التنفس. ويصنف الفيروس التاجي الجديد بشكل أساسي على أنه فيروس تنفسي لأنه يهاجم الرئتين.

ومع ذلك، تم اكتشاف علامات جديدة للعدوى وتمت إضافتها إلى قائمة الأعراض الرسمية لمركز السيطرة على الأمراض.

ومن أجل تحذير الناس من هذه الأعراض، أضافت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، في الولايات المتحدة، ثلاثة أعراض جديدة من "كوفيد-19" إلى القائمة الرسمية.

وتشمل الأعراض المدرجة في قائمة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: سيلان الأنف أو الاحتقان والغثيان والإسهال.

وتشمل القائمة الرسمية لأعراض "كوفيد-19": السعال والحمى والتعب وأوجاع العضلات أو الجسم والصداع وفقدان الذوق أو الرائحة والتهاب الحلق.

وذكر موقع مراكز مكافحة الأمراض على الإنترنت: "هذه القائمة لا تتضمن جميع الأعراض المحتملة"، مضيفا أن الصفحة تمت مراجعتها آخر مرة في مايو.

وأدرك الأطباء وخبراء الصحة من جميع أنحاء العالم كيف كانت تجاويف الأنف حاسمة في تحديد فسيولوجيا فيروس كورونا.

وقال الأستاذ المساعد في قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب بجامعة سينسيناتي، أحمد سيدغات: "يرتبط كوفيد-19 بمزيج فريد إلى حد ما من أعراض الأنف. تم تسجيل فقد مفاجئ لحاسة الشم لدى مرضى كورونا. إن حدوث ذلك دون انسداد الأنف هو أمر تنبئي للغاية لكوفيد-19 ويجب أن يدفع الفرد إلى الحجر الصحي الذاتي على الفور".

وقالت كاترينا هيرين، كبيرة مسؤولي العيادة في Doctorlink: "سيلان الأنف هو عرض آخر تم الإبلاغ عنه في مرضى كوفيد-19. ويحدث في نحو 5% من الأشخاص المصابين بكوفيد-19".

وتابعت: "لا توجد طريقة حقيقية لمعرفة الفرق دون اختبار معملي للبحث عن الفيروسات التي تسبب كوفيد-19 ونزلات البرد. ومع ذلك، إذا لم تكن تعاني من الحمى أو السعال المستمر، فمن المرجح أن تكون نزلة برد بدلا من كوفيد-19".

ووفقا لـMayo Clinic، فإن أعراض الجهاز الهضمي، بما في ذلك فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال، هي أعراض قد تستمر لمدة يوم واحد فقط.

وتوضح المؤسسة الصحية أن "بعض الأشخاص المصابين بكوفيد-19 يعانون من الإسهال والغثيان قبل الإصابة بالحمى وأعراض الجهاز التنفسي".

وقد لا تستمر هذه الأعراض طالما أن أكثرها شيوعا هي الحمى والسعال وضيق التنفس.

المصدر: إكسبرس