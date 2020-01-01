"كورونا نشف ومات"... وزير الصحة الأردني يثير الجدل والسخرية

جهينة نيوز:

أثارت تصريحات وزير الصحة الأردني، سعد جابر، التي أعلن فيها أن فيروس كورونا قد "مات" وأن البلاد باتت نظيفة من الوباء، جدلاً وانتقادات حادة له.

وقال جابر في حديثه لقناة "المملكة" إن الفيروس "نشف ومات" في الأردن، في إشارة إلى عدم انتقال العدوى بين المتواجدين في المملكة، مضيفاً أن جميع الحالات التي سُجلت هي قادمة من الخارج.

ورأى وزير الصحة الأردني الأسبق، سعد الخرابشة، في تصريحات الوزير الحالي حول فيروس كورونا استخفافاً بعقول الناس.

وكتب في تغريدة له على موقع تويتر: وزير صحتنا لا يزال مصرّاً على أن فيروس كورونا نشف ومات، مشيراً إلى أن مثل هذا التصريح يفيد ضمنياً بالتوقف عن اتخاذ الإجراءات الوقائية.

واستشهد الخرابشة بمثل شعبي يقول: "شغل فلان مثل حراث الجمال، إللي بتحرثه بتربصه بخفوفها" في إشارة منه إلى خطورة تصريح جابر على الجهود المبذولة من قبل الدولة للحد من انتشار الوباء.