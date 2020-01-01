يوسف الشريف: لا للمشاهد الساخنة

جهينة نيوز:

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني المصري جدلاً حاداً في نهاية الأسبوع، بسبب تصريحات الممثل، يوسف الشريف، بشأن عدم تقديم مشاهد ساخنة في أعماله الفنية.

وقال الفنان المصري خلال لقاء تلفزيوني، إنه يضع بنداً في عقود الأعمال التي يقدمها، يؤكد عدم تقديم مشاهد ساخنة.

وأوضح أن قراره جاء نتيجة لنصيحة قدمها له والداه، بعد فيلم "هي فوضى" الذي شارك فيه، وعرّضه القرار للسخرية في الوسط الفني وحرمه من العمل مدة سنتين.

وأثارت تصريحات يوسف الشريف ردود أفعال متباينة، بدأت من زملائه في المهنة، لاسيما أنّ الجملة التي نشرت على لسانه كانت رفضه ملامسة النساء، وهو ما لم يقله الشريف.

وردّ النجم المصري، الذي ظهر خلال شهر رمضان 2020 بمسلسل "النهاية" الذي أثار ضجة كبرى، على الهجوم بتغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" قال فيها: لاأعرف كيف تحولت عبارة "المشاهد الساخنة" إلى "ملامسة النساء".. عموماً يجب أن نفترض حسن النية.

وأضاف: كل هذه الضجة بسبب تصريح من حساب مزور.. كذبوا الكذبة وصدقوها.

من جهتها، أكدت الكاتبة، إنجي علاء زوجة يوسف الشريف، أنه لا أساس من الصحة لهذه التصريحات، وقالت: هناك أخبار كثيرة مغلوطة عن يوسف..