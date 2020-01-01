إصابة 10 طلاب من ريف دير الزور بحادث سير أثناء قدومهم لتقديم الامتحان 3 منهم بوضع حرج

جهينة نيوز:

أصيب عشرة طلاب في مرحلة التعليم الأساسي أثناء قدومهم لتقديم امتحاناتهم من ريف دير الزور إلى مركز المدينة .

وأفادت ” الوطن ” بأن عشرة من طلاب التعليم الأساسي” التاسع ” أصيبوا بجروح متفاوتة بينهم ٣ إصابات بليغة جراء حادث سير لسيارة هونداي كانت تقلهم بالقرب من قوس مدينة موحسن بريف دير الزور حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وأضافت : إن الطلاب المصابين كانوا في طريقهم لتقديم امتحاناتهم المقررة يوم امس الأحد في مراكز مدينة دير الزور .

وبيّن مدير عام الهيئة العامة لمشفى الأسد في دير الزور الدكتور مأمون الحيزة في تصريح لـ “الوطن ” بأن الإصابات وقعت في صفوف ١٠ من طلاب وطالبات الموحسن وتم إسعافهم إلى مشفيي الأسد و العسكري ، بينهم ٣ حالات حرجة نتيجة الإصابات البليغة التي تعرضوا لها .

وأضاف الحيزة : إنه تم تخريج ٧ من المصابين و بقي الثلاثة الآخرون تحت الرعاية الطبية ، واحدة منهم في مشفى الأسد وهي طالبة مصابة بنزيف دماغي و ٢ في المشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم .