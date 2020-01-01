شجار حاد داخل البرلمان التايواني احتجاجاً على الاستبداد

جهينة نيوز:

وقع شجار في برلمان تايوان، اليوم الإثنين، بعدما اقتحم نواب من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم الحواجز التي أقامها نواب من المعارضة احتلوا المبنى، احتجاجاً على استبداد الحكومة.

واحتل أكثر من 20 نائباً من حزب "كومينتانغ" وهو حزب المعارضة الرئيس، مبنى البرلمان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومنعوا الدخول إلى القاعة الرئيسة بالسلاسل والكراسي، قائلين إن الحكومة تحاول فرض تشريع، وطالبوا الرئيسة بسحب ترشيح مساعدة مقربة منها في منصب رقابي كبير.

ووقعت مشاجرات وتعالت أصوات الصراخ فيما كان نواب كومينتانغ يحاولون التشبث بموقعهم، والمعارك والاحتجاجات داخل مبنى البرلمان أمر مألوف في تايوان.

وانسحب نواب الحزب المعارض في نهاية المطاف، لكنهم شجبوا استخدام نظرائهم من الحزب التقدمي للعنف.