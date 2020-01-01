سعر أسطوانة الغاز الصناعي يصل إلى ١٢٥ ألف ليرة والسبب غيابها لدى "محروقات"!

جهينة نيوز:

عدم توافر أسطوانات غاز صناعي/ قطع كبير/ لدى فرع محروقات السويداء، والتي لم تُورد إلى الفرع منذ عامين، دفع عدداً من الحرفيين وخاصة أصحاب المطاعم ومعامل الألبان والأجبان الذين لم يتسنَ لهم الحصول على هذه الأسطوانات التي أصبحت من صلب عملهم، لشرائها من بعض ضعاف النفوس بنحو ١٢٥ ألف ليرة، مع العلم أن سعرها لدى شركة محروقات في حال توفيرها لا يتجاوز ٣٥ ألف ليرة.

وأشار عدد من الحرفيين إلى أن اتحاد الحرفيين في المحافظة سبق أن وعدهم منذ نحو العامين باستجرار ١٠ آلاف أسطوانة (قطع كبير)، ولكن للأسف لم يتم استجرار وتوزيع سوى خمسة آلاف أسطوانة، ما أبقى الكثيرين يبحثون عنها لدى السوق السوداء.

وعن ذلك قال رئيس اتحاد حرفيي السويداء – جمال حميدان لـ”تشرين” : هناك أكثر من مئتي حرفي لم يحصلوا على هذه الأسطوانة، علماً أنه تم تسجيل أسمائهم منذ عامين، لافتاً إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماع لجنة المحروقات، إضافة لذلك قمنا بتسطير كتاب إلى الشركة العامة للمحروقات بدمشق عن طريق فرع الحزب وما زلنا ننتظر الجواب.

وقال مدير فرع محروقات السويداء – المهندس خالد طيفور: إن هذا الموضوع مركزي وهي غير متوافرة حالياً ليس لدى فرع السويداء فقط بل في كل الفروع على ساحة القطر.