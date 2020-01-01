آل الشيخ يتنازل عن القضايا التي رفعها ضد الأهلي ويتوقف عن الكتابة

جهينة نيوز:

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، عن توقفه عن كتابة أي موضوع بالفترة المقبلة من خلال صفحته الرسمية على الـ "فيسبوك".

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الخاص، في رسالة وجهها لكل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه توقف عن الكتابة حتى إشعار آخر.

وكان آل الشيخ، كتب السبت، أنه قرر بعد تفكير عميق التنازل عن كل القضايا التي كان رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، مطالباً بعدم الزج باسمه في أي موضوع يخص الشأن الرياضي.

وسبق ذلك الأسبوع الماضي، الحديث عن مرضه وخضوعه خلال الأشهر الأخيرة للعلاج خارج المملكة.

وقال إنه ما يزال في صراع مع المرض، ينتصر عليه جولة ويهزم منه جولات، مؤكداً أنّه مايزال يقف على قدميه، ولن يستسلم.