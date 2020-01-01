طهران تدرس خيارات الرد على تمديد محتمل لحظر التسلح

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، عن أن طهران تدرس ثلاثة خيارات للرد على أي تمديد محتمل لحظر التسلح على إيران في مجلس الأمن الدولي.

وحمّلت الوزارة الدول الأوروبية مسؤولية تداعيات أي تمديد لحظر التسلح على إيران، وقالت: لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكنها تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، لتمديد حظر التسلح.

وأضافت: ليست واشنطن في مكان يؤهلها للقضاء على الاتفاق النووي ومنجزاته بالاستناد إلى القرار 2231، وتوقعت الوزارة أن تفشل الولايات المتحدة في مساعيها لتمديد حظر التسلح.

وأكدت وزارة الخارجية أن إيران ليست مستعدة للتغاضي عن حقوقها.