توقعات أبراج 29 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: علاقته متناسقة روحاًوفكراً وجسداً ويحب الفنون والجمال وينمي الحياة المادية على حساب المعنوي ويعمل بجد ويتحمل المسوؤلية ويمكن أن يعيش بعيداً عن الوطن، لكن متقلب بالمواقف ومعطاء في الوقت ذاته.

الفترة القادمة يجب أن تكون حذراً وتعبّر عن نفسك عبر مهنة جديدة أواخر الصيف أو الخريف هنا فترة رمادية وتنتهي واحتمال ارتباط أو خطوبة للبعض أو تغييرات على الصعيد مهني واجتماعي وعاطفي ... أمنياتك تتحقق.

الحمل:

ركز على الشراكة وانتبه من تأجيل وقد تشعر بغيرة الآخرين.. الأجواء متوترة ولا تخالف القوانين وربما هناك تسوية تخص أمراً عاطفياً.. انتبه لصحتك.

الثور:

تمارس هواية محببة ولقاءات وزيارات.. انجز عملك ولاتهمله رغم كثرتها وتزامنها.. بإمكانك أخذ قسط من الراحة واهتم بغذائك ولا تفرض وجهة نظرك بالقوة.

الجوزاء:

تستعيد حماستك لتناقش أمور صعبة ومشغول بقضايا تتعلق بالأولاد.. نهار متميز وتتحرك بقوة ومحظوظ عاطفياً ومالياً الحظ لن يتخلى عنك اليوم وحركة التواصل جيدة.

السرطان:

ربما مشغول بمسائل عائلية.. لاتدع أحداً يحبطك واحتمال ظهور أعطال طارئة أو تتعب من أحد أفراد العائلة لاتوجّه كلاماً جارحاً الأجواء مشحونة قليلاً.

الأسد:

القمر يحمل لك الفن والإبداع وظروف جميلة ودعم الأحبة وتنتصر وتركز على الحركة وتشارك الآخرين ومقابلة ناجحة وبإمكانك تعزيز علاقاتك مع الأخوة والجيران.

العذراء:

تحت تأثير القمر في الميزان.. تتمتع بسرعة خاطر وقدرة على التواصل وتعالج أمور مادية.. تفرح بربح ويجب أن تكون حريصاً على ماتملكه من مزايا وتطلع عل جميع المعطيات قبل أن تبت بأمر يخص. اليوم الأمور المالية تشغل بالك.

الميزان:

القمر في برجك.. أنت تحت الأضواء.. يوم مهم لبداية جديدة وتظهر اليوم أحاديث عن الحب وتفتح صفحات جديدة.. همك اليوم هو الذكاء والتواصل مع الغير.

العقرب:

ربما اليوم هناك حدث يفصل بينك وبين الأصدقاء.. ابتعد عن الضجيج لأنك ستعاني بلبلة وتفادى بعض خيبات الأمل وانتبه من الشكوى للآخرين لأنك ستتسبب لهم بالتعب ولاتفرض الرأي عليهم.

القوس:

الأجواء أفضل وتنخرط بنشاطات مع الآخرين كيلا تبقى وحيداً.. وعليك أن تتحالف اليوم مع حليف قوي لتكسب مصالحة جديدة واليوم يحمل انفراجاً.

الجدي:

أنت أمام ظرف صعب بإمكانك التقدم والانتصار لكن بهدوء يمكن تتعرض لمضايقات ويجب تجنب المشكلات مع المسوؤلين والأهل، ولا تتذمر أمام أحد لأن النهار يحمل مسؤولية جرب الاستعانة بصديق واترك ردّات الفعل إلى وقت آخر.

الدلو:

مرهف الإحساس ومستعد للتيارات الملهمة وتترقب اللحظات المهمة.. لديك سفر واستعد لاستقبال تأثيرات خارجية تحمل أجواء رومانسية وتترقب من احد بهدف المصالحة.

الحوت:

تركّز على الأمور المالية بأقساط متنوعة ولديك فرصة مال ربما مال مشترك بإمكانك التفاوض من دون فرض ري ومرافقة مريض أو أنت تذهب إلى مشافي وتعالج أمور استشفائية.