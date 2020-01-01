صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتجه نحو أكبر ركود منذ مئة عام

الأحد, 28 حزيران 2020 الساعة 23:01 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يتجه نحو أكبر ركود منذ مئة عام

جهينة نيوز:

أكد صندوق النقد الدولي أن جائحة كورونا ستتسبب بأعلى مستويات ركود اقتصادي منذ نحو مئة عام وخاصة مع تفاقم الأزمة جراء انتشار الفيروس في شتى الاقتصادات الناشئة والنامية.

ونقلت شبكة (سي ان ان) الإخبارية عن الصندوق قوله في أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي.. رغم الركود الاقتصادي الذي أصاب العالم إلا أنه ستتواجد اختلافات كبيرة بمستويات الركود بين الاقتصادات الفردية.

وتعد الصين الدولة الوحيدة على القائمة التي ستشهد انتعاشاً اقتصادياً بنسبة واحد بالمئة خلال العام الجاري ويعود ذلك نسبياً إلى الدعم السياسي من الحكومة الصينية.

 

 


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