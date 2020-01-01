الصحة الإيرانية: وباء كورونا قد يستمر 2-3 سنوات

جهينة نيوز:

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، إن وباء فيروس كورونا المستجد، قد يستمر عامين أو ثلاثة أعوام أخرى.

وأضافت المتحدثة الإيرانية، في تصريح لوكالة "نوفوستي" اليوم: "إذا أخذت في الاعتبار، تجربة الأوبئة السابقة، فمن المحتمل أن يبقى وباء كوفيد-19، منتشرا في العالم، لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام أخرى".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و144 حالة وفاة.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الأحد: "تم تسجيل 2489 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 222669، منهم 2946 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 144 حالة وفاة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 10508".

و في سياق متصل اكد قائد لجنة إدارة مرض كورونا في طهران علي رضا زالي على أن إحصائيات كورونا في هذه المحافظة تتغير بشكل مثير للقلق وقال انه للمرة الأولى ، تجاوز عدد المرضى الراقدين في المستشفيات عدد الحالات المتعافية .

وتطرق الدكتور علي رضا زالي في تصريح للصحافيين اليوم الأحد الى عدد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة وقال انه خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بلغ عدد المرضى الجدد الراقدين في الاقسام العادية 399 مريض، وهو ما زاد بشكل استثنائي في الأسابيع الثلاثة الماضية .

وأضاف انه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ، كان لدينا أكبر عدد من الراقدين الجدد في قسم العناية المركزة بالمستشفيات وهو 122 مريضا.

وأكد قائد لجنة مكافحة كورونا في محافظة طهران إننا نواجه نموا كبيرا مقارنة بالأيام السابقة ، سواء في معدل الإصابة الجديدة في الأقسام العادية وفي قسم العناية المركزة.

وتابع أن 470 شخصًا تعافوا وغادرو المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مضيفًا أن 8.6 في المائة ممن ذهبوا إلى أقسام العيادات الخارجية يحتاجون إلى ان يرقدوا في المستشفيات.

وفيما يتعلق باستعداد المستشفيات في طهران ، قال الدكتور زالي ان هناك استعداد كامل من حيث الأسرة ومعدات المستشفيات والكوادر الطبية ، ولكن بما أن الفرق الصحية والطبية ستستنزف بشكل طبيعي بعد أربعة أشهر من الخدمة فاننا سنتدخل بشكل جاد في قضية إدارة المستشفيات واستقبال المرضى.

وشدد زالي على انه بطبيعة الحال ، إذا تغير هذا النمط ، فمع المشاورات التي سنجريها مع أعضاء لجنة قيادة لجنة طهران ومحافظ طهران ، يمكن إجراء تدخلات مختلفة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية في طهران.

المصدر: فارس - نوفوستي