المقداد: نقدّر مواقف موريتانيا المشرفة والداعمة لسورية في وجه الحرب الإرهابية

جهينة نيوز:

أقامت وزارة الخارجية والمغتربين في سورية اليوم حفل وداع لسفير جمهورية موريتانيا بدمشق (اعل ولد احمدو) بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً لبلاده لدى سورية وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

وتم خلال الحفل تقليد السفير ولد احمدو وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة وذلك عرفاناً لبلده الشقيق موريتانيا وتقديراً لشخصه الكريم.

وفي كلمة له خلال الحفل أشار نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين منوهاً بمواقف موريتانيا المشرفة والداعمة لسورية في وجه الحرب الإرهابية التي تشن ضدها والمدعومة من بعض الدول الغربية والإقليمية.

وأعرب المقداد عن تقديره الجهود المبذولة من قبل السفير الموريتاني طيلة السنوات الماضية في سبيل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية السورية الموريتانية.

من جانبه أعرب السفير الموريتاني عن عميق شكره وفائق امتنانه للسيد الرئيس بشار الأسد على توشيحه بهذا الوسام بمناسبة انتهاء مهامه في سورية مؤكداً أن هذا الوسام يمثل عربون محبة ووفاء للعلاقات الثنائية الطيبة بين الشعبين الشقيقين.

وبين السفير ولد احمدو أنه تابع طيلة فترة عمله سفيراً لبلاده بدمشق التداعيات الإقليمية والدولية للحرب الكونية على سورية وعمل بجهد كبير لربط جسور التواصل بين البلدين وتوطيدها حيث تم توقيع 8 وثائق قانونية تضم اتفاقات ومذكرات تفاهم لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

حضر الحفل عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في دمشق ومديرو إدارة الوطن العربي وإدارة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين.