بريطانيا.. غلاسكو الاسكتلندية تشهد ثاني هجوم بسكين خلال أيام

جهينة نيوز:

بادرت الشرطة الاسكتلندية إلى إغلاق شوارع في مدينة غلاسكو بعد ورود تقارير عن عملية طعن جديدة نفذت في المدينة، وهي الثانية خلال أيام.

وأفادت قناة STV الإسكتلندية بأن قوات الشرطة وفرق الإسعاف هرعت اليوم إلى شارع أرغايل في المدينة، بعد تلقي تقارير عن هجوم جديد بسكين، وطوقت منطقة الحادث.

وأكدت شرطة غلاسكو على حسابها في "تويتر" أن عناصرها يعملون في موقع الحادث ومن المرجح أن الحديث يدور عن اعتداء ذي هدف محدد وليس هناك أي خطر على الجمهور.

من جانبها، نقلت صحيفة Glasgow Times عن شهود عيان تأكيدهم أن ضحية الهجوم هو شاب خرج على ما يبدو من فندق، وشوهد وهو يرقد على الأرض بعد استهدافه، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد توفى أم لا.

وحصل الهجوم على بعد أقل من ميل واحد عن شارع ويست جورج، الذي نفذ فيه الشاب السوداني، المدعو بدر الدين عبد الله آدم، يوم الجمعة الماضي عملية طعن أخرى أصاب خلالها ستة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، قبل أن يقُتل برصاص عناصر الأمن.

وأعلنت الشرطة الاسكتلندية أنها لا تعتبر هجوم الجمعة عملية إرهابية.