سورية تنتج وتصدر الدواء البيطري رغم الإجراءات القسرية.. منح عشرين موافقة فنية للتصدير

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الزراعة في سورية أنها منحت 20 موافقة فنية هذا العام لتصدير مستحضرات وأدوية بيطرية بأشكال صيدلانية مختلفة منها أدوية علاجية بشكل حقن للأبقار والأغنام والماعز والخيول وأدوية علاجية على شكل محاليل وسوائل للدواجن والمجترات.

وبين مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة الدكتور زياد نمور أن الوزارة أعطت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 20 موافقة فنية لتصدير مستحضرات وأدوية بيطرية بالإضافة إلى أدوية على شكل بودرة وإضافات علفية “فيتامينات وأملاح معدنية وأحماض أمينية” بقيمة إجمالية وصلت إلى 655 ألف دولار وهي إنتاج عدد من معامل الأدوية البيطرية المحلية المرخصة لدى وزارة الزراعة.

وأشار إلى أن هذه الأدوية تتمتع بجودة عالية وتخضع للرقابة المستمرة سواء في المعامل المنتجة أو الأسواق من خلال جولات الضابطة العدلية للدواء البيطري وتحليل العينات في مخبر مراقبة الجودة في مديرية الدواء البيطري وتنظيم الضبوط بحق المخالفين وإحالتها للقضاء بموجب القانون 18 لعام 2004 والقرار التنظيمي رقم 53/ت لعام 2016 الصادر عن وزارتنا المتضمن مهام الضابطة العدلية للدواء البيطري.

وأكد نمور أنه بالرغم من الإجراءات القسرية الجائرة أحادية الجانب المفروضة على سورية والحصار الجائر استمرت معامل الأدوية البيطرية المحلية في العملية الإنتاجية وتأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية البيطرية حيث لم تشهد الأسواق المحلية أي فقدان أو خلل في توفر الأدوية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية لقطعان الثروة الحيوانية بالإضافة إلى استمرار حركة التصدير إلى الأسواق الخارجية لعدد من الدول بينها العراق والسودان واليمن ولبنان والأردن ومصر وأوكرانيا وسلطنة عمان وغيرها.