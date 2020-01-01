ولاية امريكية تصوت على إزالة شعار الكونفدرالية من علمها

جهينة نيوز:

صوت مجلس النواب في ولاية مسيسبي الأمريكية على تعديلات قد تفضي لتغيير شعار الكونفدرالية على علم الولاية وذلك في خضم الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها المدن والولايات المتحدة ضد عنصرية وعنف الشرطة الأمريكية والمطالبة بإزالة رموز الكونفدرالية والعنصرية في البلاد.

وذكرت رويترز أن المجلس صوت أمس لصالح الإجراء بموافقة 85 نائباً واعتراض 34 آخرين مشيرة إلى أن التعديل سيحتاج لموافقة مجلس الشيوخ قبل رفعه إلى حاكم الولاية.

بدوره تعهد حاكم مسيسبي المنتمي للحزب الجمهوري تيت ريفز في تغريدة على تويتر بإقرار مشروع قانون تغيير العلم لدى تلقيه.

ودفعت احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة ضد التمييز العنصري ووحشية الشرطة بعد جريمة قتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد خنقاً بعد أن جثم شرطي أبيض في مينيابوليس على رقبته لنحو تسع دقائق إلى مطالبات بإزالة النصب الكونفدرالية وغيرها من الرموز المرتبطة بالعبودية في البلاد.