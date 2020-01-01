هاشم: قرار العدو التنقيب عن الغاز في منطقتنا هو إعلان حرب

جهينة نيوز:

اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، قرار حكومة العدو، التنقيب عن الغاز في المنطقة اللبنانية "بمثابة إعلان حرب"، وقال في تصريح:

"ما أعلنته حكومة العدو الإسرائيلي عن مصادقتها على التنقيب عن الغاز، في المنطقة اللبنانية، التي اعتبرها العدو وراعيه الأميركي متنازع عليها، رغم رفض لبنان لهذه المزاعم، هو بمثابة إعلان حرب على وطننا، وبلاغه الأول".

وأكد أن هذا القرار "لا يمكن القبول به، وهو تأكيد للتواطؤ الأميركي مع هذا القرار القرصنة، لسرقة ثروتنا الغازية والنفطية، التي مازال يعول عليها لبنان، معتبرا أنه "يستدعي استنفارا وطنيا، لأنه عدوان جديد وسافر، ويجب التعاطي معه بكل ما نملك من عوامل الوحدة والقوة، لوضع حد لهذه النوايا العدوانية على وطننا، وهو ما يستدعي أيضا، التحرك السريع، على كل المستويات، لوضع العالم أمام مسؤولياته اتجاه الغطرسة والقرصنة الإسرائيلية".

وختم "ليفهم المجتمع الدولي أن لبنان سيتصدى لهكذا عدوان جديد، من أجل الحفاظ على سيادته وحقه في ثرواته البرية والبحرية، لأنها الكرامة التي تبذل من أجلها التضحيات".

المصدر الوكالة الوطنية