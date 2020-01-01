التربية تحدد شروط الانتقال إلى مدارس المتفوقين للصفوف الانتقالية

جهينة نيوز:

حددت وزارة التربية في سورية شروط النقل إلى مدارس المتفوقين للصفوف الانتقالية للعام الدراسي القادم 2020-2021.

وتضمنت الشروط وفق بيان للوزارة تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أنه يجوز لتلاميذ الصفين الثامن والتاسع الأساسيين النقل من المدارس العامة والخاصة إلى مدارس المتفوقين “إذا كان التلميذ حاصلاً على 90 بالمئة على الأقل من النهاية العظمى لمجموع درجات الصف السادس وعلى معدل لايقل عن 90 بالمئة في مجموع المواد الأساسية “اللغات العربية والأجنبية والعلوم العامة والرياضيات والاجتماعيات” في كلا الصفين السابع والثامن”.

كما يجوز لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي النقل من المدارس العامة والخاصة إلى مدارس المتفوقين “إذا كان الطالب حاصلاً على مجموع قدره 2800 درجة في شهادة التعليم الأساسي وعلى معدل لا يقل عن 90 بالمئة في مجموع المواد الأساسية “للغات العربية والأجنبية والرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم” في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضحت الوزارة أن احتساب الدرجات لطلاب الصفوف المذكورة أعلاه يتم وفق الآتي “تحتسب درجات الطالب في الفصل الثاني من الجلاء المدرسي للعام السابق ودرجات الفصل الأول له في العام الحالي حيث يكون مجموع النسبتين لا يقل عن 90 بالمئة وأن يتوافر الشاغر في المدرسة التي يرغب الطالب بالانتقال إليها” مبينة أن هذه الشروط تنطبق على الطلاب من الجنسية العربية السورية الدارسين خارج سورية.

وكلفت الوزارة وفق شروطها مديري مدارس المتفوقين تحديد الشواغر الموجودة في مدارسهم خلال العطلة الصيفية وقبل شهر على الأقل من بدء الأسبوع الإداري للعام الدراسي القادم وتحديد فترة تقديم طلبات النقل من وإلى مدارس المتفوقين قبل 15 يوماً من الأسبوع الإداري للعام الدراسي وحتى نهايته مبينة أنه يتم تقديم طلبات النقل للطلاب المتفوقين في مديريات التربية وفق محافظاتهم لتتم دراستها من قبل اللجنة المختصة في تلك المدارس في ضوء التعليمات الوزارية الناظمة لشروط الانتقال يذكر أنه يتم تشكيل لجنة في مديريات التربية وفق التعليمات الناظمة لمدارس المتفوقين مهمتها دراسة الطلبات المقدمة بشأن نقل الطلبة وفق الأسس الناظمة للقبول والنقل من المدارس العامة إلى مدارس المتفوقين وفق معيار تفاضل الدرجات بين الطلبة الراغبين بالانتقال إلى مدارس المتفوقين للصفوف الانتقالية “الثامن والتاسع والحادي عشر والبكالوريا” يحدد فيه عدد الطلاب المقبولين حسب الشواغر.