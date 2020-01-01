ليبرمان: إيران وحزب الله يدفعونا نحو حافة الهاوية

جهينة نيوز:

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب"إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، عن قلقه من تنامي قدرات إيران للوصول إلى امتلاك السلاح " النووي " و من حزب الله من امتلاكه للصواريخ الدقيقة .

و في مقابلة مع صحيفة " معاريف " الإسرائيلية أكد ليبرمان أن إيران و حزب الله يدفعونا نحو حافة الهاوية و عبّرعن قلقة قائلا: "فلنبدأ بإيران، هم يملكون الآن 8 أضعاف من كميات اليورانيوم المخصب التي سمح لهم بها الاتفاق النووي، هم يخصبون اليورانيوم بكميات مخيفة، هم يقفزون نحو النووي، وقبل نحو شهر أطلقوا قمرا صناعيا بنجاح، هل هناك خطة؟".

وتابع:"حزب الله يبنى الآن مصنع صواريخ دقيقة في لبنان. لقد كان إرث قاسم سليماني، بدلا من تهريب الصواريخ الدقيقة، تجهيز حسن نصرالله بقدرة ذاتية للصواريخ الدقيقة، وتصدير مصانع صواريخ دقيقة إلى اليمن وسوريا ولبنان وغيرها.. وماذا فعلنا نحن؟".

ليبرمان أعرب في حديثه أيضا عن قلقه الكبير من قيادة المنطقة العسكرية الشمالية الإسرائيلية ، قائلا إن "هناك عجرفة خطيرة جدا، هناك خلل"، مشيرا إلى أنه "دخل متسلل سوداني إلى مستوطنة شلومي، بقي فيها ثلاث ساعات، تجول في المستوطنة كأنه منها، في النهاية ألقي القبض عليه داخل فناء داخلي ما".

واعتبر ليبرمان أن هذه الحوادث يجب أن تشعل الضوء الأحمر، ويجب أن يكون هناك تحذير، ومن جانبنا لا يهتمون في الحقيقة، بل يخفون الأمور، وقيادة المنطقة الشمالية تعاني اليوم من عجرفة زائدة، وبدلا من تطويق الوضع ودراسة المشاكل واستخلاص العبر، يضغطون ويظهرون ثقة زائفة"، مؤكداً أن هذا الوضع "سينفجر في وجه إسرائيل".