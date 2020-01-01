الاحتلال يُصادق على التنقيب عن النفط، في المنطقة المُتنازع عليها مع لبنان

جهينة نيوز:

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التنقيب عن الغاز في منطقة "ألون دي" وهو البلوك 72 السابق، المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

ووفق ما نشره إعلام العدو فإن وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شطاينتس"، صادق على منح تراخيص للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط في بلوك 72 (ألون دي سابقاً)، في المياه الإقليمية لكيان الاحتلال على الحدود الشمالية.

ويقع البلوك المذكور بمحاذاة "البلوك 9" اللبناني الشهير، لكن الحكومة الإسرائيلية امتنعت على مدى سنوات منح ترخيص للتنقيب في هذا البلوك بسبب الخشية من تفاقم النزاع مع لبنان.

وفي عمليات البحث التمهيدية التي أجريت سابقاً في الحقل، فقد تمّ تحديد في منطقة البلوك خزان غاز طبيعي يشبه جيولوجيا خزانات الغاز الطبيعي الأخرى في المنطقة مثل "كاريش وتمار".