القاضي "مازح": من لم يعجبه قراري فليعترض عليه قانونياً، وانتمائي هو للبنان وليس لحزب الله

جهينة نيوز:

أوضح قاضي الأمور المستعجلة في لبنان "محمد مازح" أنه أصدر قرار منع استصراح السفيرة الأميركية من قبل وسائل الإعلام اللبنانية، وذلك من باب منع أي فتنة قد تحصل في البلاد.

وقال مازح في تصريحٍ له لقناة "الميادين"، إنه ليس من حقه منع السفيرة من الكلام، مُضيفاً: (أنا طلبت من وسائل الإعلام اللبنانية عدم استصراح السفيرة لمنع مشاكل قد تحصل جراء مواقفها).

وأضاف: (قراري هو قضائي وقانوني بامتياز وأي شخص لا يعجبه أي قرار قضائي فليعترض عليه قانونياً، وأنا لا أمارس إلا قناعاتي ولا يمكن لأي أحد إجباري على القيام بما هو عكس هذه القناعات).

وأكد القاضي أن أي سفير قد يسيء للسلم الأهلي سيمنع استصراحه من قبل وسائل الإعلام اللبنانية، وأنه يتشرف بكونه ينتمي لوطنه وليس عنصراً في حزب الله ولا ينتمي إليه، كما لفت إلى إنه لم يتبلغ أي أمر حول المثول أمام هيئة التفتيش القضائي.

وكان القاضي محمد مازح قد أصدر في وقت سابق، قراراً يقضي بمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح للسفيرة الأمريكية في بيروت "دوروثي شيا"، وذلك على خلفية تصريحاتها الأخيرة التي اعتبرها البعض تدخل في الشؤون الداخلية، ومصدر للفتنة في الداخل اللبناني.