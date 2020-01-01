بسبب كورونا.. إغلاق مخيم للاجئين السوريين في العراق

الأحد, 28 حزيران 2020 الساعة 16:58 | سياسة, عربي

بسبب كورونا.. إغلاق مخيم للاجئين السوريين في العراق

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام عراقية بإغلاق مخيم "دوميز" للاجئين السوريين بجنوب محافظة دهوك، بعد الكشف عن إصابة بفيروس كورونا المستجد داخله.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر مسؤول في مديرية صحة محافظة دهوك اليوم الأحد، قوله إن المخيم أغلق أبوابه بعد تشخيص الفيروس الذي يسبب مرض فيروس كورونا أمس لدى أحد الأطباء النفسيين العاملين في الصحية داخل المخيم.

وأكد المصدر أن الفرق الطبية دخلت المخيم وأخذت العينات من المخالطين للطبيب المصاب، مضيفاً أن السلطات الصحية تنتظر صدور نتائج الفحوص التي خضع لها المشتبه بإصابتهم، وإذا تم تشخيص مزيد من الإصابات فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات في المخيم.


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