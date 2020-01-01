الكشف عن موعد وصول الدفعة الثانية، من الطلاب السوريين المتواجدين بالهند

جهينة نيوز:

أكد السفير السوري في الهند "رياض عباس"، أن طائرة سورية ستهبط يوم الخميس القادم في العاصمة نيودلهي، لنقل الدفعة الثانية من الطلاب السوريين الراغبين بالعودة إلى البلاد والبالغ عددهم 250 طالباً.

وأوضح عباس في تصريح له اليوم الأحد أن الطلبة السوريين جميعهم بخير، ولا يوجد بينهم أي إصابات بفيروس كورونا أو أي أمراض أخرى معدية، رغم تفشي الفيروس بشكل كبير في الهند.

وكشف السفير عباس عن تواصل وزارة الخارجية الهندية مع السفارة السورية لإرسال نحو ستة أطنان من المساعدات الدوائية للشعب السوري، حيث أكدت الخارجية الهندية إرسال هذه المساعدات إلى سورية سواء عبر طائرة متجهة إلى عمان، أو عبر الطائرة السورية التي ستهبط في نيودلهي يوم الخميس القادم، موضحاً أن القرار سيتخذ خلال الأيام القليلة القادمة.

وشدد عباس على اهتمام الدولة السورية بإعادة جميع الطلبة الراغبين بالعودة إلى سورية بأسرع وقت ممكن، لحمايتهم من أي إصابة محتملة بفيروس كورونا.

ووصلت منذ أيام طائرة قادمة من العاصمة الهندية نيودلهي إلى مطار دمشق الدولي، وعلى متتها 250 طالب سوري، وذلك في إطار حملة إعادة الطلبة السوريين المتواجدين في الهند والبالغ عددهم حوالي 1200 طالب وطالبة.