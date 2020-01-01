"جنبلاط" يُهاجم قاضي الأمور المستعجلة ووزير الخارجية اللبناني

جهينة نيوز:

هاجم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب السابق "وليد جنبلاط"، كل من قاضي الأمور المستعجلة في صور "محمد مازح" بسبب قراره القضائي بشأن السفيرة الأمريكية، وكذلك وزير الخارجية اللبنانية "ناصيف حتي".

وكتب جنبلاط في تغريدة نشرها اليوم على حسابه الشخصي في تويتر: (يا لها من فوضى في القضاء والخارجية والمالية والإدارة، القضاء يبدو وبعد تعثر التشكيلات يسير على خطى المهداوي كمقدمة لنظام شمولي).

وأضاف: (في الخارجية فإن الوزير يذكرنا بوليد المعلم وزير الخارجية السورية، وفي وزارة المالية مدير نافذ يعبث بالأرقام لتفشيل الحوار مع الهيئات الدولية، في الإدارة عدد من المستشارين الحاقدين).

وكان قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قد أصدر قراراً يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان، من إدلاء التصاريحات الإعلامية ومنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.