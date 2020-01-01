"ترامب" يوقع قراراً تنفيذيا يعطى أولوية ⁧التوظيف⁩ لأصحاب المهارات لا الشهادات

الأحد, 28 حزيران 2020 الساعة 15:31 | سياسة, عالمي


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