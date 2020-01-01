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جهينة نيوز
"ترامب" يوقع قراراً تنفيذيا يعطى أولوية التوظيف لأصحاب المهارات لا الشهادات
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"ترامب" يوقع قراراً تنفيذيا يعطى أولوية التوظيف لأصحاب المهارات لا الشهادات
الأحد, 28 حزيران 2020 الساعة 15:31 |
سياسة
,
عالمي
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