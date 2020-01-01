"آرثر" في تورينو، والصفقة المنتظرة على وشك الاكتمال

جهينة نيوز:

وصل لاعب وسط نادي برشلونة ومنتخب البرازيل "آرثر ميلو" إلى تورينو في إيطاليا، من أجل إجراء الفحص الطبي تمهيداً لإتمام صفقة انتقال إلى يوفنتوس ستشمل أيضاً رحيل البوسني "ميراليم بيانيتش" إلى النادي الكتالوني.

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شريطاً مصوراً يُظهر خروج لاعب خط الوسط من حرم مطار "كاسيلي" بمدينة تورينو ليلاً، محاطاً بعدد من المقربين منه، حيث من المقرر أن يخضع أرتور للفحص الطبي في المركز التابع لنادي يوفنتوس، على أن يعود في وقت لاحق اليوم إلى إسبانيا.

ورغم التقارير المحيطة بهذا الانتقال، أكد مدرب برشلونة "كيكي سيتيان" أن إدارة النادي لم تبلغه برحيل أرتور عن صفوفه، مُضيفاً: (لا أعرف الآن إذا كان سيغادر، يقول البعض إنه من الأفضل الاحتفاظ به بسبب صغر سنه، والبعض الآخر يقول عكس ذلك، هو سيبقى معنا حتى المباراة الأخيرة هذا الموسم، وإذا فكر في المغادرة بعد ذلك فهو بحاجة إلى تدبير ذلك، والتفكير في حقيقة أنه لا يزال لديه أشياء يفعلها هنا، وترك ذكرى جيدة وأن يكون صادقاً حتى النهاية).

أما مدرب يوفنتوس "ماوريسيو ساري" فقد أبدى ثقته بأن بيانيتش سيبقى مع الفريق حتى نهاية شهر آب المُقبل، أي حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي تم تمديده بعد توقف المنافسات لأشهر بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد.

ويتوقع أن ينجز الناديان الصفقة في موعد أقصاه 30 حزيران الجاري، ليتم إدراجها ضمن السنة المالية الحالية.

وانضم أرتور إلى برشلونة عام 2017 آتيا من غريميو البرازيلي، بينما تعاقد يوفنتوس مع بيانيتش من غريمه روما في عام 2016.