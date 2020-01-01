جدل واسع حول اعتذار االحكومة اللبنانية من السفيرة الأمريكية.

جهينة نيوز:

علّق بعض السياسيين في لبنان على تصريح السفيرة الأميركية في بيروت "دوروثي شيا"، الذي ادّعت فيه بأن الحكومة اللبنانية متمثلة برئيسها "حسان دياب"، قدمت لها اعتذاراً بخصوص القرار القضائي الذي صدر بحقها والذي يمنعها من التصريحات الإعلامية.

وكتب الدكتور والباحث في العلوم الدبلوماسية في جامعة كاليفورنيا "أسعد أبو خليل"، على حسابه الشخصي في تويتر: (‏قُضي الأمر، حكومة حسان دياب ومن خلفها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، اعتذرت من السفيرة الأميركيّة عن قرار قضائي.. مشي الحال).

من جهته علق زعيم تيار التوحيد اللبناني "وئام وهاب"، على قضية السفيرة الأميركية بقوله: (يا جماعة أنا أول لبناني فرضت عليه واشنطن عقوبات وأنا ضد الأمبريالية الأميركية، هذه المقدمة رد مسبق على بعض السذج الذين سيحملون على كلامي وأنا أرفض موقف شيا ورفضته بالأمس لكن القرار القضائي سخيف وسطحي فالخارجية تستطيع إبلاغها الموقف).

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصدر في الخارجية اللبنانية قولها إن السفارة الاميركية في لبنان لا يكمن ان تُبلَّغ بأيّ قرار إلّا عبر وزارة الخارجية، وإن القرار القضائي الأخير يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لاسيما اتفاقية "فيينا" التي ترعى العلاقات الدبلوماسية.