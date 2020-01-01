الجيش العراقي يُنفّذ عملية تطهير، وينشر نتائجها

جهينة نيوز:

أعلنت القوات العراقية تطهير مناطق شاسعة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الموصل القديمة، بمساحة بلغت نحو ثلاثة كيلومترات.

ونشرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الأحد بياناً إن فرقة المشاة السادسة عشرة وبإشراف قائد الفرقة باشرت بعمليات تطهير حي الشهواني في منطقة الموصل القديمة بمحافظة نينوى من مخلفات إرهابي داعش، حيث بلغت مساحة التطهير 3 كيلو متر.

وأضافت الوزارة في البيان أن عملية التطهير التي قامت بها كتيبة هندسة ميدان مقر الفرقة شملت رفع 58 حزام ناسف، 52 رمانة يدوية مختلفة الأنواع، 12 صاعق تالف، 36 مخزن عتاد تالف مختلف الأنواع، 1 عبوة ناسفة، 6 صاروخ قاذففة، 2 جهاز لاسلكي تالف، 2مسدس تالف، 10 رمانات، طائرة مسيرة، 4 أجزاء بندقية كلاشنكوف، 1 مقذوفة مدفعية 2 وجعبة مخازن تالفة، و9 جثث متفسخة، وشريط saw تالف، مُشيرةً إلى أنه تم تفجير المخلفات تحت السيطرة من قبل فصيل معالجة كتيبة الهندسة العسكرية لمقر الفرقة.

وتستمر القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.