الخارجيّة اللبنانية تستدعي السفيرة الأميركية

جهينة نيوز:

استدعى وزير الخارجية اللبناني "ناصيف حتي" السفيرة الأمريكية في لبنان "دوروثي شيا"، وذلك على خلفية تصريحاتها الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أنه من المقرر أن يلتقي حتي السفيرة شيا غداً الأثنين عند الساعة الثالثة بعد الظهر.

من جهته نفى الوزير حتي ما نسب عنه لجهة إبلاغ السفيرة الأميركية بأنها تحرض اللبنانيين على بعضهم البعض، مُشيراً إلى أنه سيصدر بياناً بعد اللقاء يُطلع فيه الشعب اللبناني على محصلة الاستدعاء.

وكان القضاء اللبناني قد أصدر قراراً يوم أمس يقضي بمنع السفيرة الأميركية في بيروت من التصريح لأي وسيلة إعلامية على الأراضي اللبنانية، وذلك بسبب تصريحات محرضة قالت فيها إن الأمين العام لحزب الله السيد "حسن نصرالله" يهدد استقرار لبنان، وإن الحزب يمنع الحل الاقتصادي في لبنان.