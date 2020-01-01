عمال السورية للحبوب وكهرباء الحسكة يعتصمون ضد احتلال "قسد" لمقرات عملهم

جهينة نيوز:

نفّذ العاملون في الشركة العامة للكهرباء والسورية للحبوب اعتصاماً أمام مقرات عملهم في حيي غويران والنشوة بمدينة الحسكة والتي احتلتها بقوة السلاح، أمس، مجموعات "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي.

وطالب المعتصمون بضرورة وقف انتهاكات هذه المجموعات ومحاولاتها المستمرة للتضييق على المواطنين وتعطيل العمل الخدمي عبر الاستيلاء على المؤسسات والدوائر الخدمية التي توفر الخدمات المختلفة للمواطنين، داعين إلى التراجع عن هذه الممارسات للعودة إلى مقراتهم واستئناف العمل من جديد.

وكانت مجموعات "قسد" احتلت، أمس، بقوة السلاح مبنى الإدارة العامة للسورية للحبوب في حي غويران ومقر فرع الشركة العامة لكهرباء الحسكة في حي النشوة وطردت الموظفين منها وذلك في سياق سياسة تدعمها قوات الاحتلال الأمريكي للاستيلاء على المؤسسات الحكومية في الحسكة وتحويلها إلى مقرات عسكرية لهم.