أنباء عن افتتاح معسكر إيراني جديد في البوكمال

جهينة نيوز:

فيما كشفت وسائل إعلام إيرانية عن زيارة لقائد "فيلق القدس" إسماعيل قآني إلى منطقة البوكمال بشرق سوريا، أفاد نشطاء سوريون بافتتاح "الحرس الثوري" الإيراني معسكر جديد مخصص للمنتسبين الجدد في الفصائل المدعومة إيرانياً في المنطقة، وهم من السكان المحليين الذين أتيحت لهم العودة بعد سنوات من نزوحهم من المنطقة بسبب الحرب.

وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع كشف وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن أن قآني الذي تولى قيادة "فيلق القدس" أوائل العام الجاري خلفاً للجنرال قاسم سليماني الذي اغتيل بغارة أمريكية في العراق أوائل كانون الثاني زار مؤخراً مناطق العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف البوكمال.