82.28 مليار دولار أرباح الشركات الصناعية الصينية في أيار

جهينة نيوز:

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية في أيار للمرة الأولى خلال ستة أشهر، ما يشير إلى أن التعافى الاقتصادي يكتسب قوة دفع ويحسن توقعات الاستثمار والوظائف في القطاع.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين إنّ أرباح الشركات الصناعية في أيار ارتفعت 6% على أساس سنوي إلى 582.3 مليار يوان (82.28 مليار دولار)، بحسب بيان صدر اليوم الأحد.

وجاء ذلك عقب هبوط بنسبة 4.3% في نيسان، وهي أيضاً أكبر زيادة شهرية منذ آذار 2019.

ويتحسن النشاط الاقتصادي في الصين بوضوح منذ رفع إجراءات احتواء الفيروس الصارمة، التي أصابت الأعمال بشلل شبه تام على مدى أسابيع، لكن التعافي ليس متوازناً وما يزال الطلب ضعيفاً في الداخل والخارج، وسط مخاوف من موجة ثانية من الإصابات بكورونا وركود عالمي.

وقال تشو هونغ، كبير مسؤولي الإحصائيين بالمكتب في البيان إنّه رغم النمو في أيار فإن الطلب في السوق يظل ضعيفاً نسبياً في ظل الوباء، وإن استدامة تعافي الأرباح تستوجب المزيد من المتابعة.

وكانت أرباح الشركات الصناعية تراجعت في الأشهر الخمسة الأولى من 2020، 19.3 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 1.84 تريليون يوان.

ولقي نمو أرباح أيار دعماً من تعافي الأرباح في صناعات رئيسة مثل تكرير النفط والكهرباء والكيمياويات والصلب.

يذكر أن الدولار = 7.0770 يوان صيني