نتائج مسحات طلاب الهند خلال ساعات.. وطائرة ثانية الخميس القادم

جهينة نيوز:

اكدت مصادر في وزارة الصحة أن مسحات أخذت من الطلاب ال ٢٥٠ الذين وصلوا من الهند مطلع الأسبوع الماضي وأن النتائج ستصدر خلال الساعات القادمة، وكل من تظهر نتيجته سلبية سيتم اخراجه من مركز الحجر في الحرجلة ليعود ويمارس حياته الطبيعية بين أهله وذويه.

وقال المصدر نقلا عن صحيفة الوطن أن بعد خروج كل من تظهر نتيجته سلبية سيكون هناك عملية تعقيم كاملة للغرف والمرافق في مركز الحرجلة الذي يستعد لاستقبال دفعة ثانية من الطلاب السوريين العالقين في الهند يوم الخميس القادم وعددهم أيضاً ٢٥٠ طالباً وطالبة.