كتائب حزب الله في العراق: اعتقال عناصر الحشد تمّ بدافع أمريكي

جهينة نيوز:

أسفر هجوم شنه إرهابيو تنظيم "داعش" على نقطة أمنية في محافظة ديالى العراقية عن مقتل 4 عناصر شرطة وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت بوابة "بغداد اليوم" الإخبارية عن مصدر أمني، أن إرهابيي "داعش" شنوا هجوماً، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على نقطة أمنية قرب قرية "أبو خنازير"، ما أسفر عن مقتل وإصابة 6 عناصر من الشرطة العراقية.

وقال المصدر إن إرهابيي "داعش" استخدموا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقناصة في الهجوم، مضيفاً أن القوات الأمنية سيطرت على الوضع من دون أن يذكر مصير المهاجمين.

إلى ذلك، اجتاح وسم "مجاهدينا خط أحمر" مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، على خلفية اعتقالات طالت منتسبي الحشد الشعبي.

وساد المشهد العراقي توتر بعد قيام مدرعات تابعة لقوات مكافحة الإرهاب العراقية بالهجوم على مقر لقوات الحشد الشعبي في جنوب العاصمة بغداد واعتقلت عدد من عناصر الحشد.

وبعد رد فعل من قوات الحشد ومعارضة شعبية لهذا الهجوم، قامت الجهات المهاجمة بإطلاق سراح المعتقلين.

وقال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي "محمد محيي" إن عملية الاعتقال هي محاولة تمت بدفع من الجانب الأميركي، لإيجاد صراع بين الحشد الشعبي مع الأجهزة الأمنية.