"شيا" توقد نيران واشنطن تجاه "حزب الله"

جهينة نيوز:

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني، وذلك على خلفية قرار صدر عن أحد القضاة يمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأمريكية ببيروت، دوروثي شيا.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: مجرد التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة فهو أمر سخيف ومثير للشفقة، مضيفةً: نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله.

وكان قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور، محمد مازح، أصدر قراراً يقضي بمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية مدة سنة، وذلك بسبب تصريحات رأى القاضي أنها تساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية.