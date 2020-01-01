لهذا السبب أغلق محل "بوظة بكداش"

جهينة نيوز:

أثار إغلاق محل "بوظة بكداش" في سوق الحميدية بدمشق، استغراباً كبيراً.

وأكد أحد الموظفين العاملين في المحل أنّ الإغلاق جاء طوعاً من قبل الإدارة لإجراء فحوصات طبية عامة وشاملة لجميع الموظفين والعاملين بالاتفاق مع وزارة الصحة.

ولفت الموظف في حديث لتلفزيون "الخبر" إلى أنّه بعد تداول إشاعات حول إصابة أحد الموظفين بفيروس كورونا تمّ الإقدام على هذه الخطوة علماً أنّ المحل كان مغلقاً قبل أيام بسبب حالة عزاء عائلية وحداد بعد وفاة أحد أفراد العائلة في أمريكا، وتم تعليق نعوة توضح من المتوفي ومكان الوفاة.

وبيّن الموظف أنه كان من المفروض إغلاق المحل من يوم الثلاثاء حتى الخميس لكن بعد ازدياد الإشاعات تم فتح المحل يوم الخميس لتفنيد تلك الإشاعات، وشهد المحل إقبالاً عليه.

وبيّن الموظف أن هذه المبادرة تأتي حرصاً على سلامة الزبائن والموظفين من قبل الإدارة، وسيعاد فتح المحل بعد ظهور نتائج التحاليل، معربين عن أملهم أن تكون هذه المبادرة قدوة لبقية المنشآت.