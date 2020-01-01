بعد 3 أسابيع فقط... انفصال شاكوش عن خطيبته

جهينة نيوز:

أعلن والد خطيبة الفنان المصري، حسن شاكوش، عن فسخه خطوبة ابنته منه، وطلب منها أن تسامحه لعدم إعطائها فرصة لتقرر هي استكمال الخطوبة من فسخها.

ووقع الانفصال بعد مرور ما يقارب الثلاثة أسابيع فقط على الخطوبة، ولم تفصح خطيبة شاكوش عن السبب، كما رفض هو الآخر التعليق.

ونشر والد خطيبة شاكوش صورة تجمعه مع ابنته، وعلق عليها قائلاً: قدر الله ما شاء فعل.. الحمد لله أن الأمور توضحت في بدايتها، وسامحيني يا حبيبتي لأني لم أعطيك فرصة كي تأخذي وقتك بالتفكير.

وأثارت الخطوبة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لكونها وقعت في فترة تحرص فيها مصر على تشديد الإجراءات الاحترازية بغية عدم انتشار فيروس كورونا، بينما ما حصل في الحفل لم يكن طبقاً للقواعد الموصى بها.