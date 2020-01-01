بسبب عنصريته.. جامعة أمريكية تزيل اسم رئيس سابق عن كليتها

جهينة نيوز:

أعلنت جامعة برينستون الأميركية العريقة أنها قررت إزالة اسم الرئيس الأميركي الراحل وودرو ويلسون عن كليتها للعلاقات الدولية بسبب سياساته العنصرية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كريستوفر إيسغروبر رئيس الجامعة قوله في بيان، أمس، إن سياسات ويلسون وآراءه العنصرية تجعل اسمه غير مناسب لكلية يتعين فيها على الطلاب والموظفين والخريجين الانخراط بشكل كامل في مكافحة آفة العنصرية، لافتاً إلى أن القرار حصل على موافقة مجلس إدارة الجامعة.

وأضاف ايسغروبر إن ويلسون مارس الفصل العنصري في الخدمة العامة في هذه البلاد بعد سنوات من إلغائه ما أعاد أميركا إلى الوراء في سعيها لتحقيق العدالة.

وويلسون الرئيس الثامن والعشرون الذي حكم الولايات المتحدة بين عامي 1856 – 1924 سمح بممارسة الفصل العنصري في الولايات الجنوبية وللوزارات الفيدرالية بفصل موظفيها السود عن البيض.

ويأتي قرار الجامعة الأميركية في إطار موجة عارمة في الولايات المتحدة ضد رموز العنصرية بعد جريمة قتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد خنقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس ترافقت بموجة غضب عارم في البلاد وأشعلت تظاهرات احتجاجية في سائر الولايات الأميركية وعدد من البلدان الأخرى.