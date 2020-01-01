جهينة نيوز:

دخل الكرواتي أندريه كراماريتش، مهاجم هوفنهايم، تاريخ الدوري الألماني، بعد أن سجل رباعية فريقه في شباك بوروسيا دورتموند، أمس السبت، في ختام الموسم الحالي من "البوندسليغا".

وأصبح كراماريتش، أوّل لاعب لهوفنهايم يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في التاريخ، كما أصبح أوّل لاعب يسجل 4 أهداف في ملعب دورتموند.

ونشر اللاعب الكرواتي على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، صورة وهو يسجل الهدف الرابع بطريقة مبتكرة، على طريقة النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول الحالي وهوفنهايم السابق.

وجاء الهدف الرابع من ركلة جزاء، سددها كراماريتش، من دون أن ينظر إلى الحارس أو إلى الكرة واتجاهها "تسديدة عمياء"، لتستقر الكرة في الشباك.

فوز هوفنهايم على دورتموند (4-0)، أمس السبت، جعله ينهي الموسم الحالي في المركز السادس برصيد 52 نقطة، ليضمن المشاركة في الموسم المقبل في الدوري الأوروبي.