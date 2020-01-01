قمة عالمية تدعو إلى توفير لقاح كورونا للجميع

جهينة نيوز:

دعا المشاركون في قمة عالمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد في العالم إلى ضرورة توفير اللقاح عند التوصل إليه لكل من يحتاجه.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها خلال القمة التي انعقدت الليلة الماضية ضمن مبادرة مشتركة بين المفوضية ومنظمة غلوبال سيتيزن إنه من الضروري توفير اللقاح لكل شخص يحتاجه.

بدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إذا تم إيجاد لقاح فعال فعندئذ سيكون علينا كقادة عالميين واجب أخلاقي في ضمان توفيره للجميع.

من جهته، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصميمه على توحيد الجهود في هذا الإطار قائلاً: علينا رفض النهج الأحادي وأن نواصل المضي قدماً معاً.

من ناحيتها، وافقت إيطاليا التي عصف بها الفيروس بشدة على هذا الرأي.

كما تضمنت القمة حفلاً تلفزيونياً أذيع في أنحاء العالم لجمع الأموال لاستخدامها في اختبارات الكشف عن فيروس كورونا والعلاجات واللقاحات ذات الصلة، أيضاً لدعم أفقر المجتمعات وأكثرها تهميشاً في العالم.