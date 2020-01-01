البيت الأبيض ينفي مزاعم "نيويورك تايمز" وإسبر يطلع ترامب على خطة سحب قواته من ألمانيا

جهينة نيوز:

نفى البيت الأبيض مزاعم صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس دونالد ترامب كان قد أُبلغ بمعلومات استخبارية مفادها بأن روسيا عرضت على مسلحين أفغان مكافآت مالية مقابل قتل عسكريين أمريكيين.

ونقلت وكالة "أ ف ب" الفرنسية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في بيان: تتلقى الولايات المتحدة آلاف التقارير الاستخباراتية يومياً، وهي تخضع لتدقيق صارم، مضيفةً: يمكن لمدير وكالة المخابرات المركزية مستشار الأمن القومي ورئيس الأركان أن يؤكدوا أنه لم يتم اطلاع الرئيس أو نائب الرئيس على معلومات مزعومة بخصوص المخابرات الروسية.

وزعمت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق، نقلاً عن مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية لم تذكر أسماءهم أنّ الاستخبارات العسكرية الروسية عرضت مكافآت للمسلحين المرتبطين بـ"طالبان" مقابل تنفيذ هجمات على الجنود الأمريكيين في أفغانستان من دون أن يطرح المقال أي دليل.

ونفت السفارة الروسية في أفغانستان مراراً صحة ما تدعيه تقارير عن مساعدة روسيا لـ"طالبان"، وشددت على أن هذه التقارير هدفها تشويه موقف موسكو البناء والهادف إلى بناء أفغانستان تتمتع بالسلام والاستقرار.

إلى ذلك، يعرض وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، يوم الإثنين المقبل، على الرئيس دونالد ترامب سلسلة خيارات لسحب قسم من القوات الأمريكية المنتشرة في ألمانيا، بهدف إعادة نشرها في دول بشرق أوروبا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان، أمس السبت: إن إسبر التقى الرئيس ترامب يوم الأربعاء لمناقشة وجودنا في أوروبا، مضيفاً: سيعرض وزير الدفاع، يوم الإثنين، على الرئيس في البيت الأبيض خيارات تتناول وجودنا العسكري في ألمانيا.

وأفاد مسؤولان في البنتاغون بأنّ الخطة تتضمن خفض عديد القوات المنتشرة في ألمانيا إلى 25 ألف جندي، الأمر الذي كان أعلنه ترامب في 15 حزيران، ما يعني تقليصاً بواقع نحو 9500 عنصر.

ولم يحدد المسؤولان الدول التي يمكن أن تنتشر فيها القوات الأمريكية لأن ذلك يندرج ضمن الخيارات التي ستعرض أمام ترامب، يوم الإثنين، لكن الرئيس الأمريكي أكّد يوم الأربعاء خلال استقباله الرئيس البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض، أن بولندا ستكون بين الأمكنة الأخرى في أوروبا.