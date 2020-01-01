فرقة موسيقية تحذر ترامب من استخدام أغانيها أثناء تجمعاته الانتخابية

جهينة نيوز:

طالبت فرقة "رولينغ ستونز" البريطانية الشهيرة لموسيقى الروك الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم استخدام أغانيها في حملته لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وحذرت "رولينغ ستونز" الرئيس الأمريكي، في بيان نشرته شركة BMI المتخصصة بحماية حقوق النشر والتأليف، من أن استخدامه غير المرخص لأغاني الفرقة سيكون انتهاكا لشروط الترخيص. وأبلغت الشركة حملة ترامب، نيابة عن الفرقة، أنه في حال عدم امتثاله لهذا الشرط فسيتم ملاحقته أمام القضاء بتهمة انتهاك الحظر واستخدام موسيقى بلا ترخيص.

وسبق لفرقة "رولينغ ستونز" أن أعلنت، في العام 2016، عندما كان ترامب يخوض حملته لانتخابية، أنها ترفض استخدامه لأغانيها في أغراضه السياسية.

وحصل الرئيس الأمريكي الحالي على عدد كافي من أصوات مندوبي المؤتمر القادم للحزب الجمهوري كي يترشح عنه في انتخابات الرئاسة التي ستعقد في 3 نوفمبر. والأرجح أن ترامب سيتنافس في الانتخابات المقبلة مع نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، الذي حصل هو الآخر على عدد كاف من أصوات مندوبي مؤتمر الديمقراطيين القادم في أغسطس المقبل كي يترشح في انتخابات رئاسة الدولة عن هذا الحزب.

المصدر: تاس