الخبز يعود للمعتمدين في السويداء!

جهينة نيوز:

كشف مدير فرع المخابز في السويداء، علاء مهنا لـ”الوطن” عن إصدار قرار بإلغاء البيع من المنافذ التابعة للمخابز والعودة لتوزيع الخبز عن طريق المعتمدين الدائمين والمؤقتين الذين تم اعتمادهم سابقاً بدءاً من يوم الاثنين القادم مع إجراء بعض التعديلات.

وأشار إلى أن القرار يأتي نتيجة الازدحام الذي شهدته المخابز الآلية والخاصة على ساحة المحافظة، منوهاً بأنه سيتم العمل على متابعة إحداث أكشاك تابعة للفرع في مختلف أحياء مدينة السويداء.

وأوضح أن الهدف من إلغاء الاعتمادات المؤقتة كان الحيلولة من رفع المعتمدين أسعار ربطة الخبز ولاسيما بعد ارتفاع أسعار أكياس النايلون إلى أكثر من 25 ليرة للكيس الواحد إضافة للحد من لجوء البعض لبيع مادة الخبز كعلف بعد ارتفاع سعر كيلو الخبز اليابس إلى 150 ليرة.

هذا وكانت “الوطن” قد سجلت خلال جولتها على المخابز الخاصة والآلية في المدينة ازدحاماً كبيراً على منافذ البيع، حيث أكد جميع المواطنين أن إلغاء المعتمدين المؤقتين وعدم افتتاح منافذ أخرى لبيع الخبز على ساحة المحافظة قد خلق إشكالية كبيرة في الحصول على الخبز ترافق مع معاناتهم نتيجة تعطل أعمالهم جراء الوقوف ساعات طويلة أمام كوات البيع.