الصناعة: إعادة إقلاع 74 خط إنتاج جديداً لتلبية حاجة السوق من المنتجات بسعر منافس

جهينة نيوز:

أعادت وزارة الصناعة إقلاع 74 خطاً وآلة إنتاج للعمل مجدداً بهدف تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات بسعر منافس وحتى العمل على تصدير الفائض.

وخاطبت الوزارة رئاسة مجلس الوزراء، عبر كتاب مبينةً فيه أنه تم استخدام الخطوط وآلات الإنتاج الجديدة في القطاعات الكيميائية والنسيجية والهندسية والإسمنت، والغذائية، خلال العام الجاري 2020.

وأشار الكتاب إلى أن هذا الإجراء قد رفد الخزينة العامة بموارد إضافية، وإيقاف استنزاف موارد الحكومة من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بزيادة عدد الشركات العامة الرابحة، وتقليل عدد الشركات الخاسرة والحدية.

ووصل عدد الشركات الرابحة إلى أكثر من 40 شركة، بعد أن كانت في العام الماضي 31 شركة، والشركات الحدية تقلصت إلى 7 شركات من أصل 14 شركة، والخاسرة 11 شركة بعد أن كانت 13 شركة.