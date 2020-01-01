توقعات الأبراج 28 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود اليوم: ميولك متعددة وصادق بالتعامل مع الآخرين.. جارح بالأسلوب ينقصك بعض الدبلوماسية وفن التصوير يستهويك وقريب من عالم البيت.

الفترة القادمة انتصار على الأعداء وهناك عزة ومنصب ورفعة في القريب ومشروع جديد بالأفق وأخبار من الأهل أو عودة أصدقاء غابوا من سنوات، وللبعض خسارة حليف قوي.

الحمل:

من الصباح مهتم بشأن عاطفي.. كنت دقيقاً واحسب حساب لكل شيء.. وتحتاج اليوم للوضوح والصراحة وهذا يجعلك تجتاز العقبات واليوم الشريك والأحبة يخرجونك من وحدتك.

الثور:

ساعد نفسك واحتمال تضطر لزيارة صديق. نظم أمورك وانه المهم واترك مشاعرك وافتح الباب لكل جديد وعزز علاقتك مع زملائك في العمل.

الجوزاء:

القمر في برج هوائي وصديق لك يبتسم لك الحظ وتسطع جاذبيتك وتعرف صدفة لمصلحتك وخبر سعيد يقلب حياتك.

السرطان:

تبحث عن استقرار عائلي ابق عاقلاً أكثر وثق بقرارات من تثق بهم.. ولا تفرط برباط الأسرة بسهولة..

الأسد:

توسيع مشاريع ونقاشات مهنية ولا تكشف عن أوراقك وانتبه من مفاجأة مزعجة وابق عطوفاً اليوم أنت مرغوب ولديك مقابلات ولقاءات.

العذراء:

استفد من هذا النهار وحقق أمنية وتعالج أمر مادي بذكاء.. كن حذراً ولا تعطي ثقتك لمن ليس أهلاً لها.. وركّز على المال حتى تتضح بعض الأمور وربما تربح دعوة قانونية.

الميزان:

القمر في برجك وتتمتع بنشاط ذهني وجسدي وتعيش أجواء سعيدة وخفف من حدة الخلافات وأنت اليوم على موعد مع الحب.

العقرب:

بما أن الفترة فيها توتر وتكشف بعض الخداع انتظر حتى تزول السحابة ويصل القمر إلى برجك.. اليوم تأخذ فرصتك لكن بهدوء وربما تتعامل مع غرباء.

القوس:

تنشط اجتماعياً وفترة فيها تطورات حاول أن تلحق الحب والحنان الذي بداخلك. اليوم مشروع جيد وربح مادي معقول..

الجدي:

عمل كثير ومرتبك لكنك تجتاز العراقيل وتعرف ماتريد واليوم يغيب عنك ثغرة تجعلك موجوداً مع غرباء فلاتكتئب.. الحظ بانتظارك.

الدلو:

عليك أن تفتح عيونك وترتفع المعنويات ورحلة أو شأن تربوي أو بحاجة لمراجعة الذات لأنك ترى عيوب الناس ولا ترى عيوبك. حاول الاحتفاظ بالآخرين.. وهناك خبر جميل اليوم.

الحوت:

أجواء إيجابية وحلول لبعض المشكلات وانعطاف نحو الأفض.. لاتبدأ بجديد الآن لكن هناك عقد فاطلب ضمان وحاول تقديم تسوية وتهتم بصحتك أو صحة المقربين.