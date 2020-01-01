عشر ملايين مصاب و نحو نصف مليون ضحية لفيروس كورونا المستجد

السبت, 27 حزيران 2020 الساعة 23:53 | منوعات, صحة

عشر ملايين مصاب و نحو نصف مليون ضحية لفيروس كورونا المستجد

جهينة نيوز:

كشفت احصائيات موقع وورلد ميتر بأن اصابات كورونا تجاوزت العشر ملايين اصابة في العالم مع الأخذ بعين الاعتبار بان احصائيات الموقع تختلف احصائيات جامعة جونز هوبكنز و احصائيات منظمة الصحة العالمية بكون التحديث يومي و يتضمن أرقام و تصحيحات غير معلنة الاصابات بفيروس كورونا.

وبحسب موقع وورلد ميتير بلغت الإصابات في العام عشرة ملايين و اربعة آلاف و 961 اصابة فيما بلغت الوفيات 498 الف و 990 ضحية و تعافى من المرض خمس ملايين و 414 الف و 852 شخص بينما لايزال في العالم اكثر من اربع ملايين حالة نشطة حتى الآن.

وتتصدر الولايات المتحدة الامريكية عدد الاصابات في العالم بمليونين و 581 الف اصابة و تتلوها البرازيل بـ 1,84 مليون اصابة و روسيا بـ 627 الف اصابة و الهند بـ 529 الف اصابة, فيما لاتزال تتفاقم الاصابات في كل من الولايات المتحدة و البرازيل و الهند بينما نجحت روسيا بخفض الحالات النشطة خلال الاسبوع الفائت الى 225 ألف حالة بعد ان تجاوزت ال 241 ألف حالة وذلك مع ارتفاع نسبة المتعافين الى المصابين الجديد.

و يذكر ان عدد الاصابات الجديدة يوم أمس في الولايات المتحدة تجاوز 47 ألف إصابة و في البرازيل 46 الف اصابة و نحو سبع آلاف اصابة في روسيا و 18 الف اصابة في الهند


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