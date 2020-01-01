البرازيل تطور لقاحاً تجريبياً لعلاج كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت البرازيل اليوم أنها وقعت اتفاقا بقيمة 127 مليون دولار للبدء في إنتاج لقاح تجريبي تطوره شركة “أسترازينيكا” لصناعة الأدوية وأظهر نتائج واعدة في مواجهة وباء “كوفيد19”.

ونقلت رويترز عن إلسيو فرانكو المسؤول الثاني بقطاع الصحة العامة في البرازيل قوله في مؤتمر صحفي “إن البلاد ستنتج مبدئياً نحو 30 مليون جرعة من اللقاح وسيجري إنتاج نصف الكمية بحلول كانون الأول ونصفها الآخر بحلول كانون الثاني المقبل”.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن لقاح أسترازينيكا يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحاً رسمياً للوقاية من المرض.

وتعد البرازيل ثاني أكثر الدول تضرراً في العالم بجائحة كورونا إذ سجلت أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة مؤكدة حتى أمس وأكثر من 55 ألف وفاة.